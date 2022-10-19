أوكرانيا تعلن مقتل 66 ألف جندى روسى منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 66 ألفا و280 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، مشيرا إلى إسقاط 12 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد -136 كاميكازى" فوق منطقة ميكولايف الجنوبية أمس.





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