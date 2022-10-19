العالم اليوم - قطاع شركات التكنولوجيا يقود أسهم أوروبا للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر قطاع شركات التكنولوجيا يقود أسهم أوروبا للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:23 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة "إيه.إس.إم.إل" لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا، وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا.

ولكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع معدلات الفائدة.

تحركات الأسهم

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا، بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.

وارتفع سهم "إيه.إس.إم.إل" بنسبة 5.5 بالمئة بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث، وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أمريكية مفروضة على الصين.

ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن "البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات" وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 0.3 بالمئة.