الجيش الأوكرانى يستغيث بالعالم ويطلب المزيد من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - أكد دان رايس المستشار الخاص للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوى والطائرات المقاتلة لوقف الهجمات الروسية بدون طيار والصواريخ على السكان المدنيين.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رايس قوله: "إننا نحتاج بشكل ضرورى الآن أنظمة الدفاع الجوى سواء الصواريخ أو الطائرات.. نحتاج حقًا إلى إعادة تزويد القوات الجوية الأوكرانية لكننا نستخدم الكثير من الدفاعات الجوية التى وصلت إلينا مثل NASAMS".

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى أكثر بكثير مما يتم تسليمه فى الوقت الحالى لأنه من المستحيل "الدفاع فى كل مكان"، مشيرًا إلى أنه من الممكن فقط الدفاع عن "المدن الرئيسية".

وتابع أنه تحت قيادة القائد الجديد للقوات الروسية فى أوكرانيا الجنرال سيرجى سوروفيكين، "روسيا تهاجم السكان المدنيين بلا رحمة"، مضيفًا أن "هذه جريمة حرب"، مشيرًا إلى نوايا روسيا بجعل الشتاء المقبل "صعبًا للغاية" على الأوكرانيين من خلال مهاجمة شبكة الطاقة.

وأشار رايس إلى أن بولندا سوف تمنح الجيش أوكرانى مقاتلات روسية قديمة، ويعرف الأوكرانيون كيفية تشغيلها وكيفية صيانتها، مضيفًا أن الولايات المتحدة يمكن أن تمنح بولندا طائرات F-16 فى المقابل.