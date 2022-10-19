العالم اليوم - مبادلة تستثمر بأكبر شركة لتطوير طاقة الرياح البحرية بالعالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استحواذها على حصة في شركة "سكايبورن رينيوابلز"، أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، بالشراكة مع "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز".

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن الاستحواذ على حصّة 100 بالمئة في شركة "سكايبورن رينيوابلز" يتيح لها إمكانية الوصول إلى أكبر مطور خاص لمشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم.

يقع المقرّ الرئيسي لشركة "سكايبورن رينيوابلز" في بريمن بألمانيا، ولديها تاريخ عريق في مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة إجمالية تجاوزت 7 جيجاواط حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء والتشغيل في ألمانيا وفرنسا وتايوان.

وتمتلك المجموعة حالياً محفظة مشاريع متنوعة لطاقة الرياح البحرية ضمن مراحل مختلفة من التطوير تصل قدرتها إلى 30 جيجاواط.

ويشمل استثمار مبادلة أيضًا استحواذ "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" على نسبة 50 بالمئة في مشروع "نيويورك بايت" المسمى "بلو بوينت ويند"، وهو مشروع بحري مبتكر بقوة 1.6 جيجاواط في الولايات المتحدة سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأميركية المتنامية في مجال طاقة الرياح البحرية.

وعلى مدار الأعوام الـ 15 القادمة، يُتوقع لقطاع الرياح البحرية أن يكون أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نموًا.

وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تنمو القدرة المركبة الحالية للقطاع البالغة 27 جيجاواط إلى 290 جيجاواط، ويحتاج تحقيق هذا النمو المتوقع في سوق طاقة الرياح البحرية إلى استثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار.

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في مبادلة إن قطاع الرياح البحرية يعد أحد أكثر القطاعات جاذبية وأسرعها نمواً في مجال مصادر الطاقة المتجدّدة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا القطاع 10 مرات خلال العقد المقبل.

وتُعدّ استثمارات "سكايبورن رينيوابلز" و"بلو بوينت ويند" جزءاً من محفظة مبادلة للطاقة النظيفة والمستدامة سريعة النمو.

وقد شاركت مبادلة في أبريل الماضي، في تحالف تقوده شركة "بلاك روك ريل آسيتس" لاستثمار مبلغ قدره 525 مليون دولار في ذراع الطاقة المتجددة لشركة "تاتا باور" الهندية.

وتخطط شركة "تاتا باور رينيوابل إينرجي" التي تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة تحوّل قطاع الطاقة في الهند، لزيادة قدرتها الحالية من الطاقة النظيفة البالغة 4.9 جيجاواط لتصل لأكثر من 20 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة.