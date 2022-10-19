العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع بدعم بيانات أرباح قوية لشركات أميركية

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع بدعم بيانات أرباح قوية لشركات أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الأربعاء مقتفية أثر مكاسب حققتها وول ستريت بعد إعلان شركات أميركية تحقيق نتائج مالية قوية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.37 بالمئة وبقي في منطقة أعلى بقدر كبير عن مستوى معنوي أساسي عند 27 ألف نقطة على مدار اليوم، دون أي مؤشرات على التعاملات المتقلبة التي شهدها في الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر عند 27257.38 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة.

وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على نيكي وعددها 225 سهما، فقد ارتفع 143 وتراجع 77 واستقر خمسة.

وكانت مجموعة سوفت بنك الأقوى أداء على نيكي إذ ارتفعت 3.72 بالمئة.

وزادت أسهم شركات قطاع المرافق 2.15 بالمئة متصدرة صعود القطاعات.

وكان سهم كريديت سايسون أكبر الخاسرين متراجعا 7.07 بالمئة بعد إعلان صندوق تخفيض حصته في الشركة التي تقدم خدمات التمويل.