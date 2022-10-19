من جديد.. ارتفاع قياسى فى معدل التضخم بـ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب الإحصاء الوطنى -حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية- أن هذا الارتفاع يأتى مدعومًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.
وتعليقا على بيانات مكتب الإحصاء الوطني، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمى هانت، إن الحكومة ستعطى الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا قائلًا "أفهم أن الأسر فى جميع أنحاء البلاد تكافح فى ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة.. ستعطى الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا مع توفير استقرار اقتصادى أوسع يسهم فى تحقيق نمو طويل الأجل من شأنه أن يساعد الجميع".
وتابع "لقد عملنا بشكل حاسم لحماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة فى فواتير الطاقة الخاصة بهم هذا الشتاء، مع ضمان سعر الطاقة الذى تفرضه الحكومة للحفاظ على معدل التضخم".
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