تصريح جديد من الناتو بشأن احتمالية استخدام روسيا للأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن احتمالية استخدام روسيا للأسلحة النووية ضد أوكرانيا منخفض، لكن التحالف العسكرى يظل يقظا ويراقب عن كثب حالة واستعداد القوات النووية الروسية خصوصا أثناء التدريبات النووية الروسية.





وأضاف ستولتنبرج، فى خطاب افتراضى بمنتدى السياسة الخارجية ببرلين، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إننا "نراقب عن كثب ما يفعله الروس، نحن يقظون خصوصا عندما يجرون تدريبا نوويا، وعلى الرغم من أن خطر أى هجوم نووى أو استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا منخفض، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك لذا فهذه مخاطرة يجب أن نأخذها على محمل الجد، ونفعل ذلك من خلال إبلاغ موسكو بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا إذا استخدمت سلاحا نوويا فى أوكرانيا، وحتى الآن لم نشهد أى تغييرات فى وضعهم النووى أو استعدادهم النووى لكن بالطبع نحن نراقب هذا باستمرار". وأشار الأمين العام إلى أن الكرملين يستخدم حاليا خطابه النووى لترهيب الحلفاء وابتزازهم للتوقف عن تقديم الدعم لأوكرانيا حتى يتمكن بوتين من الفوز فى أوكرانيا.

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