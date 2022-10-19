العالم اليوم - بنك الكويت الوطني يحقق 439 مليون دولار أرباحا فصلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه أرباحا صافية بلغت 374.2 مليون دينار كويتي (نحو 1.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 47 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن الأرباح الصافية في الربع الثالث (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي) بلغت 136.4 مليون دينار (نحو 439 مليون دولار) بنمو نسبته 45 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني، حمد البحر قوله إن الموجودات الإجمالية نمت بنسبة 6.8 بالمئة في نهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي لتبلغ 34.7 مليار دينار (نحو 111.7 مليار دولار) في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.6 مليار دينار (نحو 66.3 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8.7 بالمئة.

وأضاف البحر أن البيئة التشغيلية واصلت خلال الأشهر الماضية اكتساب المزيد من الزخم وذلك في ظل استمرار انتعاش وتيرة النشاط التجاري وتحسن وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والزيادة في إنتاج النفط والذي تزامن مع ارتفاع الأسعار مما عزز الأوضاع المالية العامة ومنح تفاؤل بتحسن وتيرة الانفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر وفق البيان إن البنك حقق في الربع الثالث أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنك.

وأوضح الصقر أن ارتفاع أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى دعمه نمو الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 753.3 مليون دينار (نحو 2.4 مليار دولار) بزيادة 10.6 بالمئة عى أساس سنوي.