الكرملين: عقوبات كندا ضد شخصيات عامة روسية لا تمثل أي إزعاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:32 صباحاً - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أن العقوبات الكندية ضد المواطنين الروس، لا سيما ضد الصحفيين والشخصيات الإعلامية وغيرهم من المشاهير، لن تسبب لهم أي إزعاج أو مشاكل خاصة.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس الروسية، أولاً، كندا ليست رائدة في فرض هذه العقوبات غير القانونية ضد ممثلي وسائل الإعلام والمحللين وقادة الرأي. لكنها بدأت هذا النمط الخبيث من العقوبات الذي لا مثيل له ولا يحتاج إلى تفسير قبل ستة أشهر أو قبل ذلك بقليل".

وأضاف: "أنني على يقين بأن هذه العقوبات لن تسبب أي مشاكل خاصة أو إزعاج للغالبية العظمى من الأشخاص المذكورين".

يُذكر أن وتاوا وسعت في وقت سابق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 34 فردًا ومنظمة واحدة إلى قائمة العقوبات، والتي وفقًا للسلطات الكندية، متورطة في "نشر معلومات مضللة".