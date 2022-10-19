ستولتنبرج: الناتو سيرسل إلى أوكرانيا أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الحلف سيوفر لـ أوكرانيا فى المستقبل القريب أنظمة لمكافحة التهديدات الجديدة، وخاصة هجمات الطائرات بدون طيار على المدن والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا.





جاء ذلك خلال خطاب افتراضى ألقاه ستولتنبرج فى منتدى السياسة الخارجية ببرلين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال ستولتنبرج "لا ينبغى لأى دولة أن تدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا، وهذه رسالة من حلف الناتو ومن الحلفاء ومن الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الأخرى".

وأضاف الأمين العام "الناتو سيرسل فى الأيام المقبلة أنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار، وكذلك المئات من أجهزة التشويش التى ستساعد الأوكرانيين على مواجهة هذا التهديد المحدد للطائرات بدون طيار، وخاصة الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التى تسبب الآن الكثير من الأذى أو المعاناة لأوكرانيا، لذلك نحن نقدم ذلك فى المستقبل القريب جدا".

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ببيان ستولتنبرج بشأن خطط حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى مضادة للطائرات بدون طيار فى الأيام المقبلة.

وكتب كوليبا على حسابه بموقع المدونات المصغرة "تويتر": "أرحب ببيان ينس ستولتنبرج بشأن تخطيط الناتو لتسليم أنظمة دفاع جوى مضادة للطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا فى الأيام المقبلة، فهذا ما ناقشناه وطلبناه، وبالنسبة لأوكرانيا فذلك يعنى إنقاذ حياة أكثر وبنية تحتية للطاقة محمية بشكل أفضل".