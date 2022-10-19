وزير الإعلام اليمنى: عصابات الحوثى قتلت أكثر من 18 طفلا بـ أدوية ملوثة

جدة - نرمين السيد - اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، ميليشيا الحوثى الإرهابية بتعمد قتل أكثر من 18 طفل بجرعة أدوية ملوثة وزعتها على عدد من المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يفتح باب التساؤلات حول مصير المليارات من الريالات التى يجنيها "صندوق دعم مرضى السرطان" الخاضع لسيطرة الميليشيا، من رسوم عائدات شركات الاتصالات وصناعة السجائر والإسمنت.





وأضاف معمر الإريانى، فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، "أن ميليشيا الحوثى قامت بتعيين القيادى فى صفوفها المدعو عبد السلام المدانى مسؤولاً عن صندوق دعم مرضى السرطان، والذى قام بدوره بالاستيلاء على المليارات من إيرادات الصندوق وتوجيهها لصالح مافيا الفساد فى قطاع الصحة بقيادة طه المتوكل، وحرمان برامج مكافحة السرطان، والمصابين بهذا الداء الخطير، من خدماته". وأشار الإريانى إلى أن نهب ميليشيا الحوثى لإيرادات صندوق دعم مرضى السرطان، إلى جانب قرصنتها للادوية المجانية التى تقدمها منظمات دولية للمصابين بالمرض، وإدارتها عمليات تهريب الأدوية الفاسدة والمقلدة عبر شركات مملوكة لقياداتها وتوزيعها فى السوق المحلية، هى بمثابة عمليات قتل جماعى لمرضى السرطان فى المناطق الخاضعة تحت سيطرتها. وأعرب الإريانى عن استغرابه من عدم صدور أى تعليق من المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة الصحة العالمية إزاء فاجعة مقتل أطفال حقنوا بجرعة دواء فاسدة وزعتها ميليشيا الحوثى، مجدداً المطالبة بملاحقة المسؤولين عن عمليات الفساد والعبث الذى تمارسه الميليشيا فى قطاع الصحة، دون اكتراث بمعاناة وأرواح المدنيين الأبرياء.

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