إدارة بايدن تعتزم الإفراج عن 15 مليون برميل من احتياطى النفط

جدة - نرمين السيد - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الإعلان عن الإفراج عن جانب من المخزون الاحتياطى النفطى الاستراتيجى فى مسعى لدفع أسعار الوقود نحو الانخفاض قبل انتخابات التجديد النصفى التى تعقد فى نوفمبر المقبل.





وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فمن المقرر أن يعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عما بين 10 و15 مليون برميل من الاحتياطى كجزء من الخطة القائمة، التى أعلن عنها فى شهر مارس الماضى، بشأن الإفراج عن 180 مليون برميل من النفط الخام إلى السوق الأمريكى على مدار العام الجارى.

ومن جانبه قال رون كلين، كبير مسئولى البيت الأبيض، فى تغريدة على تويتر إن الرئيس بايدن سيتحدث بشأن أسعار الوقود الأربعاء.

ويأتى هذا بينما عقدت اجتماعات بين الإدارة الأمريكية وبين عدد من المسئولين التنفيذيين لبعض الشركات النفطية للتفاوض حول سبل خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفى والتى ستكون قضية التضخم، الناجمة جزئيا عن ارتفاع أسعار الوقود، إحدى القضايا الرئيسية فيها.

يذكر أن أسعار الوقود كانت قد ارتفعت فى الأسبوع الماضى بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها من الدول الأخرى خفضا جماعيا للإنتاج بواقع مليونى برميل يوميا.