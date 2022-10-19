CNBC: الاتحاد الأوروبى قد يفرض عقوبات على إيران خلال أيام

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إن أوكرانيا قد ألقت باللوم على إيران "لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة التى تم استخدامها لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام الأخيرة"، مضيفة أنه طبقاً لمصادر رسمية أوكرانية فإن 28 طائرة مسيّرة إيرانية درونز قد جرى استخدامها لمهاجمة كييف مؤخراً كانت 5 طائرات منهم قد شاركت فى "إحداث تفجيرات بالمدينة يوم الاثنين الماضى".
يأتى هذا بعدما نفت السلطات الإيرانية فى وقت سابق الثلاثاء، ولمرة أخرى، ما تحدثت بشأنه تقارير من أن طهران "أرسلت أسلحة، بما فى ذلك طائرات مسيّرة درونز، إلى روسيا لاستخدامها فى الحرب ضد أوكرانيا"، قائلة إنها "غير صحيحة".
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