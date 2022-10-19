وزيرة الخارجية الكندية تلمح إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة الكندية أن بلادها تدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران ردا على قمع حقوق المرأة والاحتجاجات المستمرة، فضلا عن مزاعم باستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع فى الهجمات على أوكرانيا.

وغردت جولى عبر تويتر قائلة: "الاحتجاج السلمى حق من حقوق الإنسان. يجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الاحتجاجات بأمان. كرئيس مشارك لـمؤسسة حرية الأعلام أدعو إيران إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ووقف الاضطهاد والمضايقة وترهيب الصحفيين عبر الإنترنت وخارجه".

كانت الوزيرة الكندية قد أعلنت عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 34 ممثلاً وكاتبًا ومقدمى برامج تلفزيونية روسية، إلى جانب شبكة تلفزيونية مملوكة للدولة تديرها وزارة الدفاع فى البلاد، والتى يقول المسؤولون إنها "متواطئة" فى نشر "معلومات مضللة ودعاية" حول العملية الروسية فى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ميلانى جولى فى بيان لها إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سعى لسنوات لتقويض وحدة أراضى أوكرانيا من خلال وسائل الإعلام الحكومية والوكلاء الذين "يرددون نقاط الحديث غير التاريخية للرئيس بوتين والادعاءات القانونية الكاذبة بشكل واضح".