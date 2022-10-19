العالم اليوم - معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية تهبط 1.3 مليون برميل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 06:22 صباحاً - أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بحوالي 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر الحالي.

وسجل مخزون البنزين تراجعا بحوالي 2.2 مليون برميل و هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.5 مليون برميل.

وكانت البيانات السابقة، قد أظهرت ارتفاعا في مخزونات النفط الأميركية بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر الجاري، لتسجل الصعود الأول في 3 أسابيع متتالية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.59 دولار، أو 1.7 بالمئة عند التسوية إلى 90.03 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.1 بالمئة إلى 82.82 دولار للبرميل.