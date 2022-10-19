قلق فى بيلاروسيا من التوترات على الحدود الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة حدود بيلاروسيا أناتولى لابو، إن دائرة الحدود البيلاروسية سجلت خلال العام الجارى أكثر من ألفى محاولة لدفع اللاجئين من بولندا ودول البلطيق إلى بيلاروسيا حتى الآن.





وذكر لابو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أن محاولات دفع المهاجرين إلى بيلاروسيا على الحدود الغربية تحدث يوميا، مشيرا إلى حدوث نحو 1200 محاولة على الحدود البيلاروسية البولندية وحدها منذ بداية العام الجارى، وأن الوضع على الحدود اللاتفية والحدود الليتوانية مشابه إذ تم إجراء حوالى ألف محاولة دخول حتى الآن.

كما أشار المسؤول البيلاروسى إلى زيادة التوترات على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا إذ تم زيادة عدد الأفراد المتمركزين على الحدود، ليس فقط أفراد خدمة الحدود ولكن قوات الدفاع الإقليمية، كما ذكر أنه يوجد على الجانب الأوكرانى وحدات تحرس الحدود لكنهم غير معروفين بالنسبة لقوات حرس الحدود البيلاروسية لأنهم لا يملكون أى علامات للتعريف وهو ما يزيد احتمالية نشوب الصراع.

كما ذكر رئيس اللجنة أن الأوكرانيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود البيلاروسية اعتادوا عبور الحدود كل يوم من أجل التقاط بعض الطعام، وقال "سمحنا لهم القيام بذلك هذا العام فهى وسيلة العيش الوحيدة بالنسبة للكثير منهم".

وأكد المسؤول البيلاروسى أن دائرة الحدود البيلاروسية ستبذل قصارى جهدها لحماية الحدود على الرغم من أى شيء.