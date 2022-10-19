لافروف: الدبلوماسيون الروس يعملون فى ظل ظروف يصعب وصفها بالآدمية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الثلاثاء، أنه لا فائدة من الحفاظ على الوجود الدبلوماسى السابق فى دول الغرب، حيث يعمل الدبلوماسيون الروس هناك فى ظروف يصعب وصفها بالآدمية.





وأوضح لافروف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "ليست هناك فائدة ولا رغبة فى الحفاظ على الوجود السابق فى الدول الغربية، حيث يعمل موظفونا هناك فى ظروف يصعب وصفها بالآدمية، كما يتم خلق المشاكل باستمرار بالنسبة لهم؛ فهم يواجهون تهديدات بالاعتداءات الجسدية. والأهم من ذلك، لا يوجد عمل هناك يجب القيام به منذ أن قررت أوروبا عزلنا وقطع أى تعاون اقتصادى بيننا".

وأضاف أن وزارة الخارجية الروسية تقوم الآن بإعادة توجيه جغرافى للأنشطة فى الخارج وفى المكتب المركزى وسيحول "مركز الثقل" إلى البلدان المستعدة للتعاون مع روسيا الاتحادية على قدم المساواة وأساس المنفعة المتبادلة والبحث عن مشاريع مشتركة واعدة.

وأشار لافروف إلى أن العديد من الدبلوماسيين الروس، بسبب سياسة الغرب المعادية للروس، أوقفوا رحلات عملهم إلى الخارج قبل الموعد المحدد.

وأضاف لافروف، أن بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، على العكس من ذلك، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام حيث يتم تنسيق الكثير من الخطط على أعلى المستويات، والتى تتطلب دعما دبلوماسيا، بما فى ذلك دعم الأعمال، والمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة".