وزير مالية باكستان: مستعدون لشراء وقود من روسيا بنفس سعر الهند

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة " نيوز انترناشيونال " الباكستانية عن الوزير قوله، فى تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، إن الغرب لن تكون لديه مشكلة فى حالة استيرادنا هذا الوقود بسعر منخفض نظراً للمتاعب التى نواجهها من جراء الفيضانات المدمرة فى باكستان.

وأضاف وزير المالية الباكستانى أنه عقد اجتماعات مع رؤساء مؤسسات مالية دولية أثناء زيارته لواشنطن التى تستغرق أربعة أيام، وأن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وسلطات بنك التنمية الآسيوى والبنك الدولى قدموا تقريرا مشتركاً بشأن وضع باكستان، مشيرًا إلى أن بلاده تعانى من خسائر تقدر قيمتها بحوالى 32.40 مليار دولار من جراء الفيضانات وأنها تحتاج إلى أكثر من 16 مليار دولار للقيام بأعمال الترميم اللازمة.

ومن جانبها، حذرت الصحيفة الباكستانية من احتمال أن تواجه باكستان أزمة غذائية نظرا لتوقع انخفاض انتاج القمح فى الموسم القادم وأن انخفاض هامش الربح يجبر المزارعين على البحث عن محاصيل بديلة.

وأشارت إلى أن باكستان التى أُضيرت بشدة من جراء الفيضانات تخطط الآن لشراء قمح من روسيا التى تم فرض عقوبات عليها بسبب الصراع الدائر فى أوكرانيا.