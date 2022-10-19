زيلينسكى: زحف روسيا إلى طهران للحصول على الأسلحة علامة ضعف

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أمس الثلاثاء، أن بلاده تحاول الإسراع فى أعمال ترميم بنى الطاقة الكهربائية التحتية بعد الهجمات الروسية الأخيرة التى استهدفتها.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زيلينسكى قوله فى هذا الصدد إن "زحف روسيا إلى طهران للحصول على الأسلحة يُعد علامة ضعف"، حسب تعبيره. وأضاف الرئيس الأوكرانى أن "علينا أن نتذكر أن حقيقة طلب روسيا من إيران مثل هذه المساعدة هو اعتراف الكرملين بإفلاسه العسكرى والسياسى"، حسبما نقلت القناة الأمريكية. ونفى زيلينسكى إمكانية أن "يساهم هذا بأى شكل من الأشكال من الناحية الاستراتيجية".

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