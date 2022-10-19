العراق: تخفيض «أوبك بلس» للإنتاج مرتبط باستقرار السوق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها تتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات وتؤكد أن المسار الذى تم الارتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفى سياقها الاقتصادى وباتفاق جماعى بين دول أوبك بلس".
وأضافت أن "الوزارة العراقية ترفض أى سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعية إلى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفى سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية فى جهود تكريس الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم".
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