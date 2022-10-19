3 قرارات من رئيسة الحكومة التونسية لعلاج أزمات المؤسسات الإعلامية

جدة - نرمين السيد - بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، فى اجتماع وزارى مصغر، الصعوبات التى تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتليفزيونية، ومنها مسألة تسديد الديون المستحقة عليها لدى الديوان الوطنى للإرسال الإذاعى والتليفزيونى.





وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه الصعوبات جاءت جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتدنى موارد الإعلانات، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها تونس منذ الثورة، والتى تهدد استمرار هذه المؤسسات. وأضاف البيان أن مجلس الوزراء المصغر قرر تجديد الامتياز المتعلق بالتخفيض فى رسوم البث، وإعادة جدولة ديون القنوات الإذاعية والتلفزيونية التى تمر بأزمات مالية، كما تضمنت هذه القرارات المحافظة على الموازنات المالية للديوان الوطنى للإرسال الإذاعى والتلفزيونى، وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضى والفضائى.

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