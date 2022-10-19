ولى عهد الكويت: نعتز بما يربطنا بالمملكة السعودية من علاقات تاريخية راسخة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه ولى عهد الكويت من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، للتهنئة بالانتخابات البرلمانية التى شهدتها دولة الكويت مؤخرا وتشكيل الحكومة الجديدة وافتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة اليوم.

وأشار ولى العهد الكويتى إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات كبيرة ومشهودة فى كافة المجالات متمنيا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والسؤدد والازدهار.