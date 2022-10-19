جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.





وقال سالدو، فى حسابه على "تيلجرام"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "هناك خطر مباشر بحدوث فيضان بعد تهديد القوات الأوكرانية بتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد الطاقة فى أعالى نهر دنيبر".. مشيرا إلى أنه تقرر إجلاء منظم للسكان المدنيين إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وأضاف أن إجلاء المدنيين من الجزء الواقع على الضفة اليمنى من مقاطعة خيرسون إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر سيكون منظما وغير إجبارى، منوها بأن أوكرانيا تقوم بحشد قوات ضخمة فى محورى نيكولاييف وكريفوى روج وخيرسون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تجلى سكان خيرسون بعد تهديدات أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.