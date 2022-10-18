الكرملين: بوتين يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع أعضاء مجلس الأمن الروسى غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أنه من المقرر النظر فى القضايا المتعلقة بتحييد التهديدات التى تواجه الأمن القومى فى منطقة الهجرة وتنظيم عمليات الهجرة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والاستقرار الاجتماعى والسياسى". وأضاف البيان أن رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميديفيديف من المقرر أن يقدم تقريرًا خلال الاجتماع، حيث صرح فى أغسطس الماضى بأن أعضاء اللجنة الحكومية لتحسين سياسة الهجرة كانوا يستعدون لمثل هذا الاجتماع منذ أكثر من ستة أشهر وأنجزوا الكثير من العمل فى هذا الشأن. وعقد بوتين آخر اجتماع عادى لمجلس الأمن فى 10 أكتوبر كما عقد الاجتماع السابق لمجلس الأمن بكامل هيئته فى مايو الماضى.

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