الرئيس الإيطالى يؤكد ضرورة التضامن الأوروبى لمواجهة أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، ضرورة زيادة تضامن ووحدة الاتحاد الأوروبى بشأن الطاقة فى ظل تصاعد الأسعار بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





جاء ذلك خلال لقاء ماتاريلا مع الرئيس البولندى أندريه دودا فى العاصمة الإيطالية روما، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية فى نسختها باللغة الإنجليزية. وأكد الرئيسان، خلال اللقاء، الدعم الواضح لأوكرانيا ضد روسيا، والاعتراف بعمل بولندا فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين، كما أكدا الحاجة إلى مزيد من التضامن والوحدة الأوروبية بدءا من قضية الطاقة التى تنطوى على مخاطر قد تسبب عواقب وخيمة على المواطنين والشركات فى الدول الأوروبية.

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