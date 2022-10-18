الرئيس التونسى يؤكد حرصه على استقلال القضاء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلى المنصف الكشو.

وشدد الرئيس قيس سعيد، على الدور المحورى للقضاء فى تطهير البلاد، وعلى ضرورة البت فى العديد من القضايا التى ما زالت تنظر لمدة سنوات دون البت فيها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس، وبسير عمل المحاكم على وجه العموم.