اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا مطلع 2023

جدة - نرمين السيد - واكد بوريطة، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبى، أن هذا الاجتماع سيكون "لحظة مهمة" بالنسبة للمرحلة الجديدة للعلاقات بين الرباط ومدريد، والتى انطلقت عقب المباحثات التى أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز فى أبريل الماضى.

وأشار الوزير إلى أنه منذ الإعلان المشترك، تم وضع خارطة طريق كانت محور عمل تشاورى مع الحكومة الإسبانية.

وعبر بوريطة عن ارتياحه كون أن جميع الالتزامات التى تضمنتها خارطة الطريق سيتم احترامها وإنجازها، مضيفا أنه سيكون أمام الشريكين متسع من الوقت للتحضير للمنتدى البرلمانى، ومنتدى رجال الأعمال وتعبئة جميع العناصر فى هذه العلاقات.