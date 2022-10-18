العالم اليوم - عمرو مصطفى يكشف طريقة "مختلفة" لاختيار الأغاني الناجحة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:25 مساءً - صعد اسم الفنان المصري عمرو مصطفى إلى قائمة الأكثر رواجا في محرك البحث غوغل، وموقع يوتيوب، بعدما طرح يوم الجمعة أغنيته الجديدة "سيبوه"، التي تعد رابع أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "غيرك مين" ويحتوي على 55 أغنية.

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان وفواصل موسيقية لـعمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، وكمان زياد ياسر، وشوق عمرو مصطفى جمهوره من خلال طرحه مقطع صغير من الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي ليتخطى حاجز 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة.

المقطع التشويقي اختبار

وقال الفنان عمرو مصطفى عن كواليس خروج أغنية "سيبوه": "لديّ حوالي 2000 أغنية اختار من بينهم الآن ما يمكن أن ينال استحسان الجمهور، ووضعت خطة لنشر الأغاني على المنصات في وقت معين، حيث أقوم بإنتاج أغنية قصيرة، وهي عبارة عن مقطع من أغنية جديدة".

ويضيف مصطفى لموقع دوت الخليج: "المقطع التشويقي من الأغنية لا ينشر بشكل احترافي، وإنما يخرج للجمهور بإحساس عفوي، وإذا وصل هذا الإحساس للجمهور نواصل العمل على خروج الأغنية، وإذا لم يصل ننتقل لأغنية أخرى، بدلا من استهلاك الطاقة والمال في عمل لم يحبه المتلقي".

ويتابع: "المقطع التشويقي لأغنية (سيبوه) لم يكن للترويج وإنما اختبار لمدى تلقي الجمهور للأغنية، وبعد تجاوزها حدّ الـ 13 مليون مشاهدة قررنا مواصلة العمل لنشرها كاملة على المنصات".

أصوات الجديدة

وعن اختياره للأصوات الشبابية التي سيقدمها قريبا، يقول المطرب المصري: "أي أغنية سيتم طرحها على المنصات تغنيها أصوات كثيرة، من يحوز فيهم على إعجاب الجمهور سوف أنتج له أغنية كاملة بشكل احترافي".

وعن ماستر الأغنية "النسخة الأصلية"، يواصل عمرو: "الماستر كان خارج مصر، لأنني أعمل في بلاد كثيرة لكن لا أفضل أن يعرف الجمهور كل شيء عني".

وعن التعاون مع الشاعر الغنائي الشاب مصطفى ناصر يستكمل عمرو: "مصطفى ناصر وأمير طعيمة أكثر مؤلفي الأغاني تعاوناً معي في الفترة المقبلة، كلاهما كانا قريبين مني في فترة مهمة من حياتي وداعمين للغاية، ومصطفى يعيش حالة تألق استثنائية هذا العام تحديداً".

55 أغنية في عام

ويكشف مصطفى لموقع "دوت الخليج" عن تفاصيل الألبوم الحالي: "الألبوم مكون من 55 أغنية، وضعت لنفسي خطة زمنية محددة مدتها عام واحد فقط للانتهاء من كل الأغاني"، ويضيف: "الأغنية القادمة هي (غيرك مين) كلمات مصطفى ناصر وسوف يتم طرحها تباعا بعد أغنية (سيبوه)".

ثمة رابط مشترك يجمع بين كثير من أغاني عمرو مصطفى الجديدة، وهو العتاب، أما عن أغاني الفترة المقبلة فيقول: "الأغاني القادمة موضوعها الأساسي هو الحب"، ويرى الفنان المصري في ختام حديثه مع "دوت الخليج" أن: "الفن ليس مجرد أداة للرفاهية وإنما يتعدى ذلك لكونه يمثل مرآة للمجتمع ككل".

يشار إلى أن أغنية "سيبوه" هي رابع أغاني ألبوم عمرو مصطفى الجديد، إذ كانت أولى أغنيات الألبوم هي "إلا أنا" التي تخطت حاجز 10 مليون مشاهدة، بينما كانت الأغنية الثانية هي "رقصة" وتخطت 8.5 مليون مشاهدة، والأغنية الثالثة "مين هيجاريه" حققت 6 مليون مشاهدة، وذلك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.