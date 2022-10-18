العالم اليوم - لائحة الغائبين عن المونديال تتوسع.. كانتي آخر الضحايا

انتم الان تتابعون خبر لائحة الغائبين عن المونديال تتوسع.. كانتي آخر الضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:24 مساءً - أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، أن الدولي الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر، بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وعانى لاعب الوسط، الذي لعب دورا محوريا في فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، من انتكاسة في المراحل الأخيرة من برنامج تعافيه الأسبوع الماضي، وسيغيب الآن لمدة 4 أشهر بعد الجراحة.

وواجه كانتي مشاكل في بداية الموسم بسبب الإصابة التي ستحرمه الآن من الانضمام لتشكيلة فرنسا للبطولة المقررة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في مباراتين فقط في الدوري الممتاز ولعب 175 دقيقة إجمالا فقط هذا الموسم.

وقال تشلسي في بيان: "زار لاعب خط الوسط طبيبا بالنادي لاستكشاف خيارات برنامج إعادة التأهيل الخاص به وتم الاتفاق بشكل متبادل على أن يخضع نغولو لجراحة لعلاج الإصابة".

وسينضم كانتي للائحة متزايدة من اللاعبين الذين سيغيبون عن المونديال، ومنهم الإنجليزي ريس جيمس والبرتغالي ديوغو جوتا.

ويتوقع أن ترتفع لائحة الغائبين عن المونديال في الأيام المقبلة، مع ارتفاع وتيرة المباريات في الموسم الأوروبي، واقتراب ركلة البداية للمونديال.