العالم اليوم - سمية الخشاب تتحدث عن "التاروت" و"كازينو بديعة".. فماذا قالت؟

انتم الان تتابعون خبر سمية الخشاب تتحدث عن "التاروت" و"كازينو بديعة".. فماذا قالت؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:24 مساءً - بروحها المُبهجة وإطلالاتها المُتجددة وتفاعلها الدائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادة ما تخطف الفنانة المصرية سمية الخشاب الأنظار إليها، وتتصدر حديث السوشال ميديا.. عن جديد أعمالها وآرائها المثيرة للجدل غالباً، تتحدث الخشاب في تصريحات خاصة مع موقع "دوت الخليج".. فماذا قالت؟

في البداية، تطرقت الفنانة المصرية إلى مشاركتها في فيلم "التاروت" الذي تعود من خلاله إلى شاشة السينما، قائلة: "عندما عُرض عليَّ الفيلم أعجبت به للغاية، ذلك أن قصته تدور في إطار تشويقي ومثير للغاية، كذلك دوري فيه لم أقدمه من قبل، فأجسد دور فتاة تدعى نيرة، تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم والأرقام، وتتعرض لمشكلة منذ صغرها تؤثر على حياتها وزواجها.. يتطرق الفيلم لأكثر من قضية، وسوف يكون مفاجأة للجمهور".

التاروت يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم الفنانة رانيا يوسف.

الفيلم من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وبدأ تصويره بنهاية الشهر الماضي.

كازينو بديعة مصابني

أما عن عودتها إلى "المسرح" عبر مسرحية "كازينو بديعة"، فتقول سمية الخشاب: "بدايتي الفنية كانت من خلال المسرح، فهو عشقي الأول.. أول مسرحية قدّمتها كانت "كده أوكي".. المسرح هو من أصعب وأرقى الفنون، يتميز بردود الأفعال الفورية من قبل الجمهور الذي يشاهد العمل.. العمل المسرحي مسؤولية كبيرة على عاتقي".

وتابعت: "من الأسباب التي جعلتني أوافق على المسرحية دون تردد، المؤلف العظيم أحمد الإبياري، فهو تاريخ كبير، علاوة على تمسكهم وإصرارهم عليَّ للمشاركة في هذه المسرحية.. ممتنة لذلك للغاية، وأيضا فريق العمل المشارك في المسرحية.. أختار أعمالي وأدواري بعناية شديدة ولا يشغلني التواجد بأعمال فنية كل عام أو كل فترة بقدر ما الذي أقدمه لجمهوري".

حكاوي السوشيال ميديا

وفيما يخص نشاطها الدائم عبر "السوشال ميديا" والمنشورات التي أثارت ردود أفعال مختلفة إبان فترة امتحانات الثانوية العامة في مصر، قالت: "عندما أسير في الشارع أرى أمهات تدعو لي من قلبها، ذلك لأنهن يسمعن من أبنائهن على تواصلي معهم عبر السوشيال ميديا.. دعوات الأمهات لي أجمل هدية.. وأنا أقوم بدعم جمهوري ومتابعيني في كل الأحداث والقضايا.. كذلك جمهوري لم يتركني لحظة منذ وفاة والدتي، فقد كانوا السند والدعم لي كي أعبر من هذه المرحلة الصعبة".

وأردفت: "شعرت بعد كل تلك المحبة أن أي شخص من جمهوري يحتاج المساعدة سوف أكون يد العون له، وهذا ما فعلته مع طلاب الثانوية العامة".

لا اهتم بالانتقادات

وردت على الهجوم الذي تعرضت له من قبل البعض، قائلة: "هذه الانتقادات لم أنظر إليها مطلقاً ولم أعرها أي اهتمام، فهي ليست لها علاقة بالنقد الإيجابي"، مشيرة إلى أن رسالتها وهدفها في الحياة أن تكون متجددة يوميا "أن لا يمر يوم علي سوى أن أحرز فيه أهداف إيجابية.. وقتي ثمين علي للغاية ولن أهدره على الأرض".

وفي سياق آخر، وعن دعمها لقضايا المرأة، قالت الخشاب لدى حديثها مع موقع "دوت الخليج":

نحن نعيش في مجتمع ذكوري إلى هذه اللحظة، لكن أرى أن هناك سيدات "جبابرة" يصبح الرجال ضحايا لهن.

المرأة مازالت مقهورة بشكل عام.

لا أنصح الفتيات بالزواج مبكراً "عليكِ الانتظار حتى النضج لاختيار شريك حياتك".

لا أفكر في الزواج

وأشارت الخشاب إلى أن مسألة الزواج لا تشغلها في الوقت الحالي إطلاقاً، قائلة: "لا يشغلني موضوع الزواج الآن.. أضع كل تركيزي في عملي فقط.. أريد أن أكون مع نفسي وأجلس بمفردي خلال الفترة الحالية، حيث أشعر بسلام وبهدوء كبيرين في حياتي".

وحول الصفات التي تحبها في الرجل، تابعت: "الصدق والوضوح.. أنا لا أحب الكذب والأشخاص الذين يدَّعون الذكاء والفهم وهم لا يفقهون شيئاً".

كما لفتت إلى أن الصفة التي إن وجدتها في الرجل ترفض الارتباط به من أجلها هي "الكذب والخيانة".

واعتبرت أن نقطة ضعفها هي "حنان القلب"، مردفة: "كنت أتمنى أن يكون قلبي قويا ولا أتأثر بسهولة بما يحيط بي".

لكن الخشاب ذكرت أنها "إنسانة هادئة بطبعها" ومن الصعب أن يستفزها أحد، لكنها تعمل وفق الحكمة القائلة "اتق شر الحليم إذا غضب"، موضحة في الوقت نفسه أن صراحتها كانت السبب في خسارتها الكثير من الناس، نظراً لأن الكثيرين يريدون "المجاملات فقط".

هل هي مقصرة في حق عملها؟

ورداً على تصريحات سابقة للفنانة الكبيرة نادية الجندي قالت فيها "سمية الخشاب مقصرة في حق نفسها ولابد من تركيزها في عملها أكثر خلال الفترة المقبلة"، قالت: "الفنانة نادية الجندي نجمة كبيرة وعظيمة، هي دائماً تشجعني وتحبني من قلبها، وهي جارتي الجميلة ودائماً عندما تراني تنصحني.. تقصيري في عملي جاء بعد وفاة والدتي، إذ أعيش مرحلة من أصعب مراحل حياتي.. والحمدلله الآن أشارك في أكثر من عمل في اَن واحد".

كما تحدثت الفنانة المصرية في معرض حديثها مع موقع "دوت الخليج" عن التغيرات التي حدثت بحياتها بعد وفاة والدتها قبيل شهور، قائلة: "أمي رحلت فجأة.. هي كانت تشعر بذلك وكان تتحدث معي دائماً في الفترة الأخيرة قبل رحيلها.. كانت إنسانه تفعل الخير كثيراً وهي في مكان أفضل الآن.. الشيء الوحيد الذي تغير في حساباتي بعد رحليها أنني ارتبطت للغاية بأهل والدتي، واجتمع معهم باستمرار".

وعن الأشخاص الذين أثروا في حياتها سواء على المستوى الشخصي أو المهني، أوضحت أن "من أكثر الأشخاص تأثيراً في حياتي هي والدتي رحمة الله عليها، وأيضاً الفنان الكبير صلاح السعدني، إضافة إلى عصام إمام ومحمد صفاء قمر والفنان العملاق نور الشريف، رحمه الله، وغيرهم".