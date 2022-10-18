جدة - نرمين السيد - كان الوزير البريطانى قد اعتذر عن المثول أمام لجنة الدفاع فى مجلس العموم اليوم الثلاثاء وتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات فى البنتاجون والبيت الأبيض، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية. وقال مصدر فى وزارة الدفاع: "وزير الدفاع يصل واشنطن لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة، بما فى ذلك أوكرانيا." وأضاف: "سيزور وزير الدفاع نظيره الأمريكى فى البنتاجون وكبار الشخصيات فى البيت الأبيض."

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع البريطانى يزور واشنطن فى رحلة طارئة لبحث تطورات أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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