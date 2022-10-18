جدة - نرمين السيد - بحث المستشار الدبلوماسى للرئيس الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم، مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأكد قرقاش -وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)- أن سياسة الإمارات ستبقى داعمة للسلام والاستقرار إقليميًا وعالميًا، وبذل كافة الجهود لتخفيف التصعيد والتوترات فى مختلف مناطق العالم، مشيرًا إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة من قبل جميع أطراف الأزمة الأوكرانية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة. من جانبه، ثمن بوجدانوف دور الإمارات وجهودها الدائمة لتعزيز السلم والاستقرار العالمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.