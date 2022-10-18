شولتس: ألمانيا ستمدد عمل محطاتها النووية الثلاث الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس إن برلين ستوجِد "الأسس القانونية" اللازمة لتمديد عمل المحطات النووية الثلاث الأخيرة فى البلاد حتى منتصف إبريل، فى حين يتوقّع أن تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء.

وجاء فى كتاب وجّهه المستشار الألمانى إلى الوزراء فى حكومته: "سيتم إيجاد الأسس القانونية التى تتيح تمديد تشغيل المحطات النووية "إيزار 2" و"نيكارفيستهايم 2" و"إيمسلاند" إلى ما بعد 31 ديسمبر 2022 حتى 15 إبريل".

وكانت الحكومة قد وافقت سابقاً على تمديد عمل اثنتين من المحطات الثلاث إلى ما بعد موعد وضعها خارج الخدمة نهاية العام، فى خضم مساع تبذلها أكبر قوة اقتصادية فى أوروبا للاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب الدائرة فى أوكرانيا. وكان مصير محطة "إيمسلاند" النووية الواقعة فى شمال ألمانيا قد أثار سجالاً بين شريكى شولتس فى الائتلاف الحكومى، وقد قاوم حزب الخضر مطالب الحزب الليبرالى بشأن إبقاء المحطة فى الخدمة.