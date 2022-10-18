البرلمان اللبناني يفشل مرة ثانية بانتخاب رئيس جديد للبلاد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس للبلاد، خلفا لميشيل عون، بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري.

وتنتهي ولاية عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتأخر افتتاح جلسة البرلمان لحوالي 10 دقائق، لعدم اكتمال النصاب داخل القاعة، ليرجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة إلى الساعة الـ11، بعد حضور 71 نائبا داخل القاعة العامة.

وبعدها أرجأ بري جلسة انتخاب الرئيس الجديد إلى الـ20 من الشهر الجاري، بعد فشل تأمين النصاب القانوني المطلوب.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة، بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من أيلول/ سبتمبر، وتستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ودستوريا، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وفي الدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا.

عربي21