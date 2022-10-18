الناتو: مستعدون لكافة الاحتمالات ولن نقبل تهديدات روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن الحلف مستعد لكافة الاحتمالات، وقال "لن نقبل تهديدات روسيا المستمرة باستخدام النووي"، وفقا لقناة العربية.

وأضاف حلف الناتو، أن خطر استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا منخفض لكن نأخذ التهديدات بجدية.

إلى ذلك، أوضح ستولتنبرغ أن الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا تحدث فرقا في الصراع الدائر بين البلدين، وأضاف"يجب زيادة الدعم العسكري لكييف لكي تستمر بمواجهة القوات الروسية".

وقال "قدمنا دعما لأوكرانيا من الأسلحة الموجودة لدى دول الناتو، لذلك علينا أن نعيد تسليح أنفسنا ونستمر بزيادة التسليح لكييف".

كما أكد أن حلف الناتو يراقب عن كثب ما تقوم به روسيا من تدريبات نووية.

وتابع "لن نحدد طريقة ردنا على أي اعتداء نووي، فلن نعطي خصمنا معلومات حول الموضوع".

وأكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ مرارًا أن الدول الأعضاء في الحلف الدفاعي موحدة في دعم كييف، ومعاقبة موسكو، ومنع انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكرملين يحذر

فيما حذر الكرملين أكثر من مرة من توسع الحلف الذي أثار منذ أشهر طويلة ريبة موسكو، بما يشكل تهديدا قوميا للبلاد.

كما نبه الدول الغربية من تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة متطورة طويلة المدى قد تطال الأراضي الروسية، بعد أن اصطفت معظمها إلى جانب كييف، مخصصة ملايين الدولارات الأميركية لمساعدتها عسكريًا، وموردة أنظمة دفاعية متطورة، وصواريخ ومروحيات ودبابات.