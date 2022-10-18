أوكرانيا تعلن دمج منظومة آيريس تى الألمانية فى نظام دفاعها الجوى

جدة - نرمين السيد - وقال إحنات ـــ خلال مؤتمر صحفى فى مركز الإعلام العسكرى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "تم دمج المنظومة الألمانية بنجاح فى الدفاع الجوى الأوكرانى وتتمتع منظومة الدفاع الجوية بخصائص تكتيكية وتقنية جيدة، لذلك نأمل فى الحصول على المزيد من آيريس-تى من ألمانيا".

وأضاف أن القوات الجوية الأوكرانية فى انتظار منظومة ناسامز التى من شأنها كذلك تعزيز قدراتنا فى الدفاع الجوى.

وكان وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف قد أعلن يوم الأربعاء الماضى وصول منظومة آيريس-تى الألمانية إلى أوكرانيا.