العالم اليوم - نقل ملكية "الاتحاد للطيران" الإماراتية إلى شركة "القابضة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:23 مساءً - أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة قرارًا بنقل ملكية مجموعة "الاتحاد للطيران"، ومقرها أبوظبي لتصبح تابعة لشركة "القابضة ADQ"، وهي شركة استثمارية قابضة في الإمارة.

وبحسب بيان للشركة، جاءت عملية تحويل مجموعة الاتحاد للطيران لتعزز جهود شركة "القابضة" في تأسيس مركز عالمي للطيران يوفر مجموعة من الخدمات المتكاملة.

وتؤكد استراتيجية الطيران في "القابضة" على تقديم عروض وخدمات تنافسية، بما في ذلك الخدمات المتخصصة مثل الشحن الجوي وهندسة الطيران وخدمات المناولة الأرضية.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "القابضة"، إنه مع إتمام عملية التحويل وانضمام مجموعة الاتحاد للطيران إلى محفظة النقل والخدمات اللوجستية في الشركة، ستواصل الشركة تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي لتصبح مركزاً إقليمياً متكاملا في قطاع النقل العالمي.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم مسبقاً نقل ملكية الشركات المساعدة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة"، وذلك بهدف تأسيس شركة متكاملة في مجال الخدمات المساندة ودعم الطيران.

ومع إضافة مجموعة الاتحاد للطيران، فإن محفظة الطيران في "القابضة"ستضم عدداً من الشركات الكبرى وهي مطارات أبوظبي، وشركة "ويزإير" أبوظبي، وشركة ADQ للطيران والخدمات الجوية.