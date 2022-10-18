الشرطة البريطانية تغلق شارعا فى ليدز بعد تلقى متجر تحف قنبلة يدوية بالبريد

جدة - نرمين السيد - واجتاح ضباط شرطة غرب يوركشاير وسط المدينة بعد أن أبلغ محل "فينتيدج كاش كاو" فى مدينة ليدز أنه تلقى "حزمة مشبوهة" فى البريد حيث تم إخلاء كل الأماكن التجارية والمبانى المجاورة.
وقامت الشرطة فى مسرح الجريمة بتطويق الطريق لمدة ثلاث ساعات، وأكدت أن العنصر كان قنبلة يدوية.
وفى بيان محدث، قالت الشرطة: "تم فحص القنبلة اليدوية بواسطة خبراء التخلص من القنابل فى الجيش ووجدوا أنها خاملة.. وتمت إزالة الطوق وإنهاء إغلاق الطرق".
ويقدم المحل خدمات تلقى بضائع مقابل المال لحين بيعها وتشمل هذه الأشياء الكاميرات والميداليات والعسكرية والمجوهرات والساعات.
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