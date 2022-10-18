رئيس جنوب إفريقيا يقبل دعوة الملك تشارلز لزيارة بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب المفوض السامى البريطانى فى جنوب إفريقيا أنتونى فيليبسون، عن ترحيبه بقبول رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة من الملك تشارلز الثالث للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بدءا من 22 نوفمبر المقبل ولمدة يومين.





وقال بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى اليوم الثلاثاء إن الملك والملكة سيستضيفان رئيس جنوب إفريقيا فى قصر باكنجهام، وإن هذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية يستضيفها ملك بريطانيا الجديد وهى تعكس أهمية العلاقة بين جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

وأضاف البيان أن الزيارة ستوفر فرصة للاحتفال بالشراكة الحديثة التى توفر الرخاء والأمن للبلدين وكذلك لتحديد كيفية العمل معا على الصعيدين الثنائى والعالمى لتعزيز الروابط من أجل المستقبل، وأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستعمل المفوضية السامية البريطانية عن كثب مع الرئاسة وإدارة العلاقات والتعاون الدولى وحكومة جنوب إفريقيا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الزيارة الرسمية.

يذكر أن الملك تشارلز زار جنوب إفريقيا فى عدة مناسبات (إبان كونه وليا للعهد)، وكانت الزيارة الأولى له إلى بريتوريا وجوهانسبرج وديربان وكيب تاون فى 1997، كما زار (ترافقه قرينته) بريتوريا وجوهانسبرج فى نوفمبر 2011. وشارك فى تشييع جنازة الرئيس نيلسون مانديلا فى 15 ديسمبر 2013.

ودعت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة فى يوليو 1996. كما دعت الرئيس ثابو مبيكى للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة فى 2001 ودعت الرئيس جاكوب زوما للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة فى مارس 2010.