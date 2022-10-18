ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة جنوبى روسيا إلى 15 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة حربية من طراز "سو-34" على حى سكنى فى مدينة ييسك جنوبى البلاد، إلى 15 قتيلا بينهم 3 أطفال، و23 جريحا.





وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، انتهاء عملية الإنقاذ وإجلاء أكثر من 360 شخصا من المبنى الذى اندلعت فيه النيران جراء سقوط الطائرة. وأكدت الوزارة نجاة طيارى الطائرة بعد تمكنهما من القفز بالمظلات، موضحة أن الطائرة سقطت نتيجة اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع فى مهام تدريب. وأعلنت سلطات المدينة الحداد على أرواح الضحايا لمدة ثلاثة أيام. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية، جنوبى البلاد.

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