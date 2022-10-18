العالم اليوم - ماتيوس كونيا: من الصعب النوم قبل المونديال!!

انتم الان تتابعون خبر ماتيوس كونيا: من الصعب النوم قبل المونديال!! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج اعترف ماتيوس كونيا لاعب أتليتيكو مدريد الإسباني ومهاجم منتخب البرازيل أن لاعبي "السامبا" يعيشون الضغوطات قبل المشاركة في كأس العالم بقطر2022 الشهر المقبل، إلى حدّ عدم النوم حاليا، وذلك رغبة في الظهور بشكل قوي والمنافسة بجدية على اللقب حيث قال: "نعيش الكثير من المعاناة ونبذل الكثير من الجهد في العمل.. واعتقد أن قلوبنا تخفق بشدة ومن الصعب النوم حاليا".

وعن حظوظ منتخب بلاده في النسخة المقبلة من المونديال، خاصة وأن الجماهير ترشح زملاء نيمار للتتويج باللقب أجاب كونيا البالغ من العمر 23 عاما، والذي يملك 8 مشاركات في رصيده مع منتخب "السامبا" قائلا: "الجميع يضع البرازيل في مقدمة المرشحين للفوز بكأس العالم لأننا نملك خمسة ألقاب سابقة، وهذا يشكل ضغطا علينا.. لكنه أمر جيد.. والبرازيل ليس وحده فقط المرشح لكن حظوظنا وافرة".

ويعول كونيا الذي انضم إلى منتخب البرازيل في 9 أكتوبر 2020، وشارك في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، على الأجواء الإيجابية التي يعيشها منتخب بلاده، بوجود نخبة من أبرز اللاعبين الموهوبين الشباب، للظهور بصورة قوية في نهائيات كأس العالم والعودة إلى منصات التتويج بعد غياب 20 عاما عن تذوق طعم الفوز باللقب المونديالي، حيث كان اللقب الأخير في القارة الآسيوية عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.