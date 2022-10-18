العالم اليوم - المنتخب السعودي يدخل أجواء المونديال من أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر المنتخب السعودي يدخل أجواء المونديال من أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - دشن المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بخوض التدريب الأول في أبوظبي، تحت قيادة المدرب الفرنسي هرفيه رينار.

ويستمر المعسكر الخارجي حتى 10 نوفمبر المقبل، ويشهد خوض 5 مباريات ودية، يستهلها "الأخضر" بمواجهة مقدونيا في 22 أكتوبر الجاري، ثم ألبانيا وهندوراس تواليا يومي 26 و30 من الشهر ذاته على ستاد آل نهيان، ثم يلاقي منتخب آيسلندا يوم 6 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد، ويختتم ودياته بمواجهة منتخب بنما في 10 من الشهر المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وتستعد الإمارات لاستضافة العديد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، سواء لخوض معسكرات أو لإقامة مباريات ودية، وبجانب منتخب السعودية نجد الأرجنتين وسويسرا وغانا وأورغواي والكاميرون، بينما يعسكر منتخب اليابان في دبي وقد يخوض مباراة ودية مع كندا في 17 نوفمبر المقبل بملعب آل مكتوم.

ومن المتوقع أن تخطف زيارة المنتخب الأرجنتيني إلى أبوظبي في نوفمبر، حيث ستكون الجماهير متابعة لأخبار زملاء ميسي سواء في التدريب المفتوح الذي سيقام في 13 نوفمبر على استاد آل نهيان في نادي الوحدة، أو خلال المباراة التي سيلاقي فيما "التانغو" منتخب الإمارات في 16 نوفمبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.