العالم اليوم - الكاظمي: المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء:

لنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة ويجب أن تكون لها موازنة سريعة للقيام بمهامها وواجباتها.

المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وتوقف التلاعب.

أتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

دعت الحكومة إلى دعم رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المكلف، فيما أوضحت تفاصيل تخص وضع العراق المالي في عهدها وأخرى تتعلق بقضية الفساد الخاصة بملف الأمانات الضريبة. المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي: "الحكومة الحالية عملت زهاء عامين بلا موازنات وشرعت بالعمل منذ اليوم الأول لإعادة التوازن في اقتصاد البلد وأطلقت الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والعراق الآن يمتلك 134 طناً من الذهب و85 مليار دولار من الاحتياطي النقدي".

"الحكومة هي من كشفت قضية الفساد في هيئة الضرائب وهي بعهدة القضاء حالياً وأيضاً ما تم تخصيصه من المبالغ لمكتب رئيس الوزراء بموجب قانون الدعم الطارئ لم يصرف مُطلقاً وهو لا يتعلق بأثاث المكتب كما يشاع بل بتعويضات الشهداء والجرحى وتأمين الحدود العراقية". وزير النفط إحسان عبد الجبار خلال المؤتمر ذاته: "التقرير الذي رفعته الحكومة أبان توليه المسؤولية وزيراً للمالية وكالةً بشأن خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً وتضمن 400 صفحة وتم إرساله إلى القضاء".

"تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية".

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