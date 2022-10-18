13 قتيلاً بتحطم مقاتلة روسية

13 قتيلاً بتحطم مقاتلة روسيةارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية روسية في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية، الى 13 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى 19 مصابا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على جثث الضحايا بعد إزالة الأنقاض في موقع تحطم الطائرة في مدينة ييسك.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف، إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات ويتلقون العلاج والعناية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أمس الاثنين أن سبب تحطم الطائرة، وهي مقاتلة من طراز "سو-34" فوق مبنى سكني، هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.