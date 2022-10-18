وزير الخارجية الأوكراني يقترح قطع العلاقات مع إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - اقترح وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا اقتراحا حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ بسبب التقارير الواردة عن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية الصنع في ضرباتها.

فيما تتوالى الاتهامات إلى إيران بتزويد القوات الروسية بمسيرات انتحارية لقصف الأراضي الأوكرانية، من ضمنها كييف، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أنه قدم اقتراحا للرئيس فولوديمير زيلينسكي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وحمّل الوزير دميترو كوليبا في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إيران المسؤولية كاملة عن تدمير بلاده.

كما أضاف أنه سيرسل مذكرة رسمية إلى إسرائيل لطلب إمدادات دفاع جوي فورية، من أجل التعاون في هذا القطاع، حسب ما نقلت "رويترز".

جاء هذا الاقتراح بعد تفاقم التوتر مع طهران خلال الأيام الماضية، وسط اتهامات أوكرانية بتصديرها مسيرات انتحارية إلى موسكو.

فيما نفت إيران ذلك، كما نفى الكرملين بوقت سابق اليوم أيضًا استعمال الدرون الإيرانية في تنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية.