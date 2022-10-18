أبو الغيط يرحب بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن قرار سابق كانت قد اتخذتُه أستراليا بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ووجه الشكر للحكومة الجديدة على إقدامها على هذا التصحيح لقرار الحكومة السابقة بما يعكس تمسكاً بالقانون الدولى.





وأوضح جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يأمل أن تحذو الدول، التى سبق أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة منذ 1967، التراجع عن توجهاتها أسوة بما فعلته استراليا. وأعرب أبو الغيط عن تقديره الكبير لشجاعة كانبرا فى التمسك بمبادئ العدالة والقانون، ومؤكداً أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولى للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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