أزمة الطاقة تهدد أوروبا.. تحديات وضغوط تعصف بحكومات القارة العجوز

جدة - نرمين السيد - تواجه أوروبا أزمة الطاقة المتصاعدة بخيارات محدودة وتحديات كبيرة، لاسيما مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما يزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية لأجل توفير احتياجاتها من الطاقة، فى ظل شح الإمدادات القادمة للقارة العجوز.





حد أقصى لأسعار الغاز

ووفقًا لما استعرضه تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ينصب التركيز الأوروبى حاليًا على الوصول لحل يكون من شأنه خفض أسعار الغاز عبر وضع حد أقصى لأسعاره، وهو ما سيناقشه زعماء الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المزمع، كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة بعدما خفضت روسيا إمداداتها إلى أوروبا.

خلاف أوروبى

وأشار التقرير إلى أن مقترح وضع حد أقصى للأسعار لم يلقى إجماعًا بين دول التكتل رغم الاتفاق على المبدأ منذ أشهر، إذ يواجه هذا المقترح معارضة بعض الدول، من بينها ألمانيا التى تعد أكبر سوق للغاز فى أوروبا، إذ تعتبر هذه الدول أن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدى إلى ارتفاع الطلب على الغاز، أو ترك دول تواجه صعوبات فى جذب إمدادات من الأسواق العالمية.

ماكرون يناشد برلين

وفى السياق ذاته، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألمانيا إلى تبنى استراتيجية أوروبية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدلاً من الاعتماد على سياسات وطنية، محذرًا من الإخلال بالتنافس بسبب خطة برلين الضخمة التى أقرتها لمساعدة الأسر والأفراد.

كما شددت باريس على ضرورة وجود تضامن متبادل بين ألمانيا وأوروبا لوضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق.

معاناة الاقتصاد الألمانى

بينما تعانى ألمانيا، التى تعد أكبر اقتصاد أوروبى، من ارتفاع أسعار الغاز وتوقف الإمدادات الروسية، لاسيما وأن القطاع الصناعى الألمانى القوى كان مستهلكًا رئيسيًا لتلك الإمدادات الروسية، ما أدى إلى توجيه اتهامات لحكومة المستشار الألمانى أولاف شولتس باتباع نهج أحادى لوضع خطط لدعم الأسر والشركات.

روسيا تحذر

على الجانب الآخر، ترى موسكو أن فرض حد أقصى على أسعار الغاز الروسى سيؤدى لوقف الإمدادات، وهو ما أكده الرئيس التنفيذى لشركة غازبروم الروسية للغاز، الذى اعتبر أن مثل هذا القرار يعد أحادى الجانب وانتهاكًا للعقود القائمة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هدد بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض سقف على أسعار الغاز الروسى، وسيؤدى قطع الإمدادات من روسيا، التى تملك أكبر صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعى، إلى اضطراب فى الأسواق العالمية، ويترك الأسواق العالمية فى مواجهة أسعار طاقة غير مسبوقة.