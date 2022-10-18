العالم اليوم - أسواق المنطقة ترتفع بقوة.. ومؤشر سوق أبوظبي بالمقدمة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - ارتفع مؤشر سوق الأسهم في أبوظبي في ظل صعود جماعي لباقي الأسواق بمنطقة الخليج، الثلاثاء، بدعم من ارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة، في الوقت الذي واصل فيه مؤشر البورصة المصرية مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

تحركات الأسهم

قفز مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 3 بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه خلال التعاملات اليومية منذ مايو 2021، مدعوما بقفزة بنسبة 8.3 بالمئة في سعر سهم الشركة العالمية القابضة.

وفى سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.98 بالمئة أو ما يعادل 33.11 نقطة، ليغلق عند مستوي 3410.06 نقطة بدعم صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.11 بالمئة، والبنوك بنسبة 1.07 بالمئة والنقل بنسبة 1.18 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي بنسبة 2.1 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 3.1 بالمئة، وارتفاع سهم ريتال للتطوير العمراني 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".