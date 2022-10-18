مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء حادث طعن فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية أنه تم القبض على منفذ الهجوم بعد مطاردة مع قوات الشرطة أطلقت عليه النار خلالها.

ولم تعلن السلطات الألمانية المزيد من التفاصيل حول الحادث إلا أنها أكدت أنه لا يوجد خطر على المواطنين فى الوقت الحالى.