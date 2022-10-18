جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية أنه تم القبض على منفذ الهجوم بعد مطاردة مع قوات الشرطة أطلقت عليه النار خلالها.
ولم تعلن السلطات الألمانية المزيد من التفاصيل حول الحادث إلا أنها أكدت أنه لا يوجد خطر على المواطنين فى الوقت الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء حادث طعن فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.