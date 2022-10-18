العالم اليوم - سهيل المزروعي: قرارات "أوبك+" مرتبطة بأساسيات العرض والطلب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - أكد سهيل بن محمد بن فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الثقة في قرار منظمة "أوبك بلس" الأخير بخفض الإنتاج النفطي.

وذكر المزروعي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن "قرارات المنظمة فنية بحتة تقوم على دراسات العرض والطلب في الأسواق لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب"، مؤكداً على مصداقية وشفافية المنظمة التي تعبر عن المهنية في اتخاذ القرارات الصائبة.

وتابع: "نجدد ثقتنا في القرار ونؤكد أن هذا القرار كان صائباً، ومتماشيا مع المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وأن القرار مبني على أسس فنية ودراسات تواكب أوضاع السوق العالمية ومستويات العرض والطلب".

وأوضح المزروعي أن قرار خفض الإنتاج من شأنه أن يساعد في استقرار أسعار أسواق النفط خلال الفترة القادمة وتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب.